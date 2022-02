Maltempo: neve in tutta la provincia di Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 26 FEB - L'annunciata perturbazione è arrivata su tutta la provincia di Isernia e ha portato neve anche a quote collinari. Temperature in picchiata ovunque, fino a -5 gradi a Capracotta dove si sono svolte, in località Prato Gentile, le gare di sci di fondo Criterium Interappenino 2022. La neve non sta creando grossi problemi alla viabilità, ma la Polizia Stradale raccomanda massima prudenza soprattutto nelle ore serali per possibili formazioni di ghiaccio. (ANSA).