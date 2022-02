Peste suina: incontri formativi per prevenire emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 FEB - Informazione, formazione e prevenzione: al via in Molise un ciclo di tre incontri promossi dalla Regione per approfondire il tema della peste suina. Il governo centrale, a seguito di alcuni casi rilevati da carcasse abbattute di cinghiali in Piemonte e Liguria, ha invitato le Regioni ad attivare procedure in materia di sicurezza e tutela della salute. L'assessore regionale alla Politiche agricole con delega alla caccia, Nicola Cavaliere, ha dato mandato all'Osservatorio faunistico di coordinare gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) per organizzare specifiche iniziative. Ieri a Isernia il primo incontro al quale hanno partecipato Antonio Liberatore, medico veterinario dell'Asrem, l'assessore Cavaliere, i capi squadra degli Atc e alcuni cacciatori. "Tale attività - ha commentato Cavaliere - è di fondamentale importanza e ci aiuta ad affrontare nel migliore dei modi un'emergenza nazionale delicata". Al fine di coinvolgere l'intero territorio regionale sono stati programmati nei prossimi giorni altri due incontri che si terranno a Campobasso e Termoli. (ANSA).