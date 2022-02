Covid: Monitoraggio Molise, in calo Rt, incidenza e ricoveri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 FEB - Il Molise si conferma la regione con l'indice Rt più alto d'Italia, 1,18, ma comunque in calo rispetto alla scorsa settimana quando era salito fino a 1,56. Il dato è contenuto nel settimanale monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. La regione passa da rischio moderato a rischio basso e l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti continua a scendere: è 592 mentre venerdì scorso era 895. Infine continua a migliorare la situazione sul fronte dell'occupazione dei posti letto: 13,1 per cento in area medica e 7,7 in terapia intensiva. Numeri dunque sotto le soglie d'allarme. (ANSA).