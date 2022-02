Covid: Molise resta in zona gialla

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 FEB - Il Molise resta in zona gialla anche la prossima settimana. Lo comunica il presidente della Regione Donato Toma che oggi ha dato l'assenso allo schema di ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la reiterazione, per ulteriori 15 giorni, "fatta salva la possibilità di una nuova classificazione", dell'applicazione delle misure relative alla zona gialla per il Molise (ANSA).