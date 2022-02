Teatro: nuova stagione del Loto parte con due sold out

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 FEB - Dopo il nuovo stop forzato a causa della pandemia, che ha bloccato gli spettacoli degli ultimi due mesi, è ripartita nel fine settimana appena trascorso l'attività del teatro del Loto di Ferrazzano (Campobasso) che ha inaugurato la nuova stagione con un doppio sold out, sabato e domenica per la spettacolo della Rimbamband "Note da Oscar". Per l'occasione il direttore artistico del teatro, Stefano Sabelli, ha presentato il cartellone degli eventi che proseguirà fino a giugno. Dal 5 al 7 marzo una produzione dello stesso teatro del Loto, in scena "Il boschetto" di Jesper Halle con la regia di Gianluca Iumiento. Dal 3 al 5 aprile invece "Tavola tavola, chiodo chiodo" con Lino Musella, spettacolo tratto da articoli, appunti e carteggi di Eduardo De Filippo. Il 23 e 24 aprile sarà la volta di "Robin Hood, l'eroe muore sempre per ultimo", con la regia di Carlo Scorrano, mentre l'8 e il 9 maggio la Compagnia del Sole proporrà "Il grande inquisitore" di Dostoevskij, tratto da "I Fratelli Karamazov", con Flavio Albanese e Tony Marzolla. Sempre a maggio: il 15 e il 16 "Il Cantico dei Cantici" di e con Roberto Latini e il 22 e 23 "Pedalando verso il Paradiso" con Marco Viecca e le Blue Dolls.

Chiusura in musica il 25 giugno sulla terrazza del Loto con il concerto di Peppe Voltarelli. (ANSA).