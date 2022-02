Musica: al Savoia di Campobasso trio della pianista Campaner

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 FEB - Riprendono domani al teatro Savoia di Campobasso i concerti dell'associazione Amici della Musica. Alle 18.30 in programma l'esibizione del trio composto da Fabrizio Meloni (Clarinetto), Jorge Andrea Bosso (violoncello) e Gloria Campaner (pianoforte). In programma musica di Brahms e Shostakovich.

La Campaner ha all'attivo centinaia di concerti e collaborazioni in tutto il mondo, tiene corsi e masterclass in Italia ed all'estero e ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali.

Meloni è primo clarinetto solista dell'Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984. Anche lui ha tenuto importanti tournée internazionali e ha all'attivo la pubblicazione di molti dischi. Bosso, musicista italo-argentino, è un apprezzatissimo violoncellista e svolge un'intensa attività di musica da camera. Svolge anche l'attività di compositore. Nel campo teatrale ha composto la musica per lo spettacolo "Filosofar Poetando" su scritti di Giacomo Leopardi, rappresentato in diverse città europee e sudamericane. (ANSA).