Saluto, partenza, scorrere del tempo negli scatti di Dikeman

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 FEB - Un viaggio nel tempo e negli affetti, fermando il momento tra la malinconia e il dolore che precede le partenze. E' il tema di 'Leaving and Waving', il reportage fotografico di Deanna Dikeman che su iniziativa dell'associazione 'Il Cavaliere di San Biase' arriverà a Campobasso. Il taglio del nastro alla Gil domenica 20 febbraio, alle 18. Dikeman per 27 anni ha fotografato i suoi genitori che la salutavano prima che si rimettesse in viaggio, dopo essere andata a far loro visita a Sioux City, nello Iowa (Usa). Ad ogni partenza li ha immortalati nel momento del distacco, per imprimere per sempre quegli attimi e attenuare quel senso di tristezza che aleggia quando ci si appresta ad andar via. "Il reportage - spiegano gli organizzatori - induce ad una profonda riflessione sullo scorrere del tempo, sull'invecchiamento, sui distacchi dalle persone amate che ognuno affronta in maniera unica e personale. Davanti agli scatti di Leaving and Waving, agli sguardi rassicuranti dei suoi genitori con braccia protese e mani grandi che salutano e accolgono, il visitatore avverte subito quell'inconfondibile senso di casa. Perché quei saluti parlano delle vite di tanti, di tutti". Allestita ed apprezzata negli Stati Uniti e in diversi luoghi d'Europa, la mostra è approdata in Italia al festival internazionale di fotografia 'Cortona On The Move', per poi giungere a Campobasso, alla 'Fondazione Molise Cultura'. La mostra resterà aperta fino al 6 marzo, visitabile dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 20.

