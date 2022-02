Sanità: Gemelli Molise, Fanelli (Pd) interroga Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 FEB - Ottenere "informazioni certe sull'operazione di vendita del 90% del Gemelli Molise di Campobasso al Fondo San Stefar". E' il contenuto di una interrogazione al presidente della Regione e Commissario ad Acta per la sanità, Donato Toma, presentata dalla capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli. Nel documento l'esponente della minoranza chiede, tra l'altro, di sapere se "è stata esercitata da parte della Regione la doverosa attività di controllo sull'operazione di cessione", se "si è verificata l'affidabilità finanziaria del nuovo acquirente", informazioni sul nuovo Piano aziendale, se "l'accreditamento sarà volturato o ci sarà una nuova procedura, su quali prestazioni e a fronte di quale tariffario" e se "saranno salvaguardati tutti gli attuali livelli occupazionali". Fanelli ha anche anticipato la richiesta alla Conferenza dei capigruppo, in programma domani, di iscrizione immediata dell'argomento in Consiglio regionale.

