Caro bollette, 'oscurato' il Municipio di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 FEB - Le luci di Palazzo San Giorgio, sede del Municipio di Campobasso, verranno spente la sera del 10 febbraio in segno di protesta contro il rincaro delle bollette elettriche. L'Amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa promossa dall'Anci per sollecitare un intervento immediato del Governo centrale. "Le amministrazioni locali - ha evidenziato il sindaco, Roberto Gravina - hanno lanciato più di un segnale e un messaggio al Governo, anche attraverso le parole del presidente dell'Anci Antonio Decaro, e questa manifestazione simbolica che vede insieme grandi e piccoli Comuni uniti per raggiungere uno stesso scopo, è voluta esclusivamente per porre in risalto il pericolo che le amministrazioni corrono, senza misure governative adeguate, di dover far fronte a queste spese con un taglio dei servizi da erogare. I Comuni - ha aggiunto - non possono permettere che ciò accada, soprattutto in questo momento in cui deve essere più forte la vicinanza e il sostegno dell'amministrazione ai cittadini e alle loro necessità fortemente condizionate dalla lunga situazione pandemica".

(ANSA).