Molise in lizza Premio 'Weekend Award 2022' in 5 categorie

(ANSA) - TERMOLI, 08 FEB - Il Molise è in lizza nella corsa per il Premio "Weekend Award 2022" con 6 candidature e 5 nomination. Capracotta, Borgotufi a Castel del Giudice e la riserva Mab, in provincia di Isernia, e tre agriturismi: Essentia Dimora di Larino, fattoria Di Vaira Campobasso, Masseria Grande di Montecilfone, in privincia di Campobasso sono candidati nelle 5 diverse categorie alla settima edizione del Premio "Weekend Green Awards", il riconoscimento a luoghi e strutture italiane ed europee selezionate dalla rivista di turismo italiana per la loro anima green e per i servizi di qualità offerti.

Il "Weekend Green Awards" punta a valorizzare operatori e realtà per il rispetto della natura, la sostenibilità, le coltivazioni biologiche, la promozione delle energie rinnovabili, l'uso di mezzi elettrici o ecologici, che investono in nuove tecnologie rispettose dell'ambiente.

Il Molise è in ballo nelle categorie: Natural Park Premium, Borgo Weekend Green, Agriturismi, Green Resort, Weekend con gusto. Gli utenti del web possono sostenere le strutture e le località candidate attraverso il voto sul sito del magazine.

(ANSA).