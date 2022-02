Stellantis, presidio protesta davanti stabilimento Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 02 FEB - "Stop alla cassa integrazione continua con l'immediato rientro di tutti i dipendenti per un periodo equo e che parta a tutti gli effetti la nuova produzione del motore Gse". Sono alcune delle richieste del Soa, Sindacato autorganizzati, di Flmuniti e del movimento popolare spontaneo "Cacciamoli", in presidio, a partire dalle 13, davanti ai cancelli dello stabilimento "Stellantis" di Termoli.

Contestualmente è stato indetto uno sciopero di 8 ore in fabbrica su tutti i turni.

"Chiediamo il rientro di tutti i cassintegrati - dichiara Andrea Di Paolo - e un Piano industriale chiaro. Siamo contrari alla delocalizzazione da Termoli verso altre nazioni come la Polonia e ci auguriamo che il Gruppo rispetti il territorio e i patti. Siamo fuori dai cancelli per gridare ad alta voce queste gravi problematiche". (ANSA).