Parco archeologico Sepino, Rinaldi nuovo direttore

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 GEN - Enrico Rinaldi è il nuovo direttore del Parco archeologico di Sepino (Campobasso). Lo ha reso noto il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s).

Archeologo specializzato in restauro dei monumenti, ha diretto a lungo progetti di manutenzione programmata a Ostia e Pompei.

Professore a contratto alla Scuola Superiore Meridionale dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', lavora alla Direzione generale Musei. Il suo nome è stato selezionato da una Commissione di esperti provenienti da università e musei di livello internazionale. "Con la nomina del professor Rinaldi - ha detto Federico - acquisisce ulteriore slancio l'iter per l'istituzione del Parco archeologico di Sepino che comprenderà l'omonima area archeologica, con i resti dell'antica città romana sorta nella valle del Tammaro, e il museo della città e del territorio. Sono certo - ha concluso - che con il neo direttore potremo lavorare per il bene di Sepino e di tutto il Molise". (ANSA).