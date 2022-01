Formazione, al via in Molise i Poli tecnici professionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GEN - Nascono anche in Molise i Poli tecnici professionali (Ptp), strumento che segna un passo avanti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. La Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla costituzione. "Un tassello importante a favore del nostro sistema scolastico, formativo e del tessuto produttivo locale, oltre che dell'intero tessuto culturale regionale - ha commentato il sottosegretario alle presidenza della Giunta, Roberto Di Baggio - è stato aggiunto nel percorso di ammodernamento del sistema dell'Istruzione e Formazione molisana. Abbiamo previsto la costituzione di Ptp in tutti gli Ambiti previsti dal Decreto ministeriale per non lasciare scoperto nessun segmento della filiera produttiva.

Possono essere presentati progetti a valere sul comparto Agroalimentare, Manifattura e artigianato, Meccanica, impianti e costruzioni, Cultura, informazione e tecnologie informatiche, Servizi commerciali, trasporti e logistica, Turismo e sport e Servizi alla persona". (ANSA).