Scuola: al Boccardi-Tiberio indirizzo Transizione ecologica

(ANSA) - TERMOLI, 23 GEN - L'ufficio scolastico regionale del Molise ha approvato un nuovo indirizzo sperimentale, della durata di quattro anni, organizzato dall'Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli. Si tratta di un percorso di studi tecnico denominato "Sia" (sistemi informativi aziendali) per la transizione Ecologica e Digitale. E' un diploma innovativo che permette agli studenti di completare il percorso di studi in soli quattro anni anzichè cinque, ma con una formazione specifica e avanzata.

Si tratta, infatti, di un indirizzo di studi fortemente richiesto dal mercato quali gli esperti per la transizione ecologica e digitale. E' unico in Molise e l'Usr lo autorizza con un punteggio notevole: 95 su 100.

"Una vera e propria svolta nella formazione delle future classi dirigenti - spiega la Dirigente del Boccardi Tiberio Concetta Cimmino -. Non solo, il diploma pone una base formativa forte per coloro che scelgono di proseguire gli studi universitari".

