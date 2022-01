Consiglio Campobasso ricorda figura David Sassoli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 GEN - "Convinto europeista contraddistinto da uno stile garbato, riservato, è sempre stato guidato da valori umani di riferimento come la lealtà, la coerenza, l'educazione e il rispetto. Valori che sembrerebbero scontati, ma che sono, nell'evoluzione della politica moderna, patrimonio di pochi". Così il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Antonio Guglielmi - ricordando questa mattina in apertura dei lavori dell'Assise la figura di David Sassoli. "Già come vicepresidente del Parlamento Europeo - ha proseguito - Sassoli ha intensificato il dialogo con le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Orientale. In materia di bilancio, si è battuto per un Parlamento più efficiente e aperto ai cittadini, a vantaggio di una trasparenza e una tracciabilità delle spese, per la più efficace rendicontazione delle attività dei deputati e la messa a gara dei servizi del Parlamento. Con l'obiettivo di 'recuperare lo spirito dei padri fondatori', come dichiarò in Plenaria nel suo discorso di insediamento alla Presidenza dell'Europarlamento - le parole di Guglielmi - ha sempre assunto posizioni da combattente di prima linea per la difesa dei diritti umani, non lasciandosi intimorire da colossi geopolitici del calibro della Cina e della Russia, per il rispetto di principi dello stato di diritto, seriamente messi in discussione da Ungheria e Polonia, e nel negoziato sul bilancio europeo, il Next Generation Eu, che apre il terreno al piano per risollevare le economie europee travolte dall'emergenza sanitaria Covid 19". (ANSA).