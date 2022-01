ANSA-IL-PUNTO/COVID: Molise nuovo picco da inizio emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 GEN - Nuovo record di contagi da Covid-19 in Molise dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono 496 a fronte di 2.154 tamponi refertati con un tasso di positività del 23 per cento. Si apprende dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Picco di contagiati a Termoli con 93 casi, a seguire Agnone (Isernia) con 76 casi, Campobasso (50), 33 rispettivamente a Isernia e Venafro (Isernia), 20 guariti. I nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sono tre, due i dimessi, nessun decesso. I casi attualmente positivi in regione sono 2.854, di cui 1.986 in provincia di Campobasso, 866 in quella di Isernia, 2 di altre regioni, 22 i ricoverati in Infettive, uno in più rispetto a ieri, 2 in Intensive (invariato). Di questi, 12 non sono vaccinati contro il Covid, 8 hanno ricevuto la seconda dose o dose unica, 4 la terza dose.

Gli asintomatici a domicilio sono 2.814, 3.468 i soggetti in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza le visite domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) sono 8.458. Sono arrivati oggi in Molise i primi farmaci antivirali per combattere il Covid. Sono 60 le prime dosi a disposizione dell'Asrem. L'utilizzo è stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Gli antivirali serviranno per il trattamento di pazienti con malattia lieve-moderata che si è manifestata da pochi giorni e in presenza di condizioni cliniche che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. (ANSA).