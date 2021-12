ANSA-IL PUNTO/COVID:Molise,picco contagi da inizio emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 DIC - Record di nuovi contagi da Covid-19 in Molise dall'inizio dell'emergenza. Sono 434 quelli accertati dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) nelle ultime 24 ore, ieri 211, a fronte di 1.760 tamponi refertati, ieri 1.422. Un nuovo cluster ad Agnone (Isernia) con 90 casi, poi Campobasso con 65, 55 a Termoli (Campobasso), e Isernia con 35.

Gli attualmente positivi in regione sono 1.344, di cui 1.022 in provincia di Campobasso, 320 in quella di Isernia e 2 di altre regioni. Oggi si registrano anche 2 nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 2 dimessi e nessun guarito. I pazienti ricoverati in infettivi sono 20, numero invariato rispetto a ieri, 2 quelli in terapia intensiva (invariato). Di questi, 12 non sono vaccinati contro il Covid, 5 hanno ricevuto la seconda dose e dose unica, 4 la terza dose. Gli asintomatici a domicilio sono 1.311, 2.994 i soggetti in isolamento. Le visite domiciliari effettuate dall'inizio dell'emergenza dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) sono 8.439. (ANSA).