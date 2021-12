ANSA-IL-PUNTO/COVID: Molise, ennesimo balzo di contagi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 DIC - Ennesimo balzo di contagi da Covid-19 in Molise. Nelle ultime 24 si sono registrati 211 casi positivi, ieri 159, a fronte di 1.422 tamponi refertati, ieri 1.069, un ricovero nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, nessun dimesso, un trasferimento da malattie infettive Covid a malattie infettive, 7 guariti. Il focolaio più preoccupante a Termoli (Campobasso), con 63 casi, a seguire Campobasso (36) e Bonefro (Campobasso) con 15. I pazienti ricoverati in malattie infettive sono 20, invariato rispetto a ieri, uno in terapia intensiva (invariato).

Di questi, 12 non sono vaccinati contro il Covid, 4 hanno ricevuto la seconda dose o dose unica, 5 la terza dose. I casi attualmente positivi in regione sono 909, di cui 766 in provincia di Campobasso, 141 in quella di Isernia, e 2 di altre regioni. Gli asintomatici a domicilio sono 878, 10 quelli asintomatici dimessi da malattie infettive, 2.765 i soggetti in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza le visiti domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) sono 8.439. Il prossimo 6 gennaio è in porgramma il 'Baby vaccino' con le somministrazioni di dosi Pfizer ai bambini tra i 5 e 11 anni. Verranno effettuate dalle 9 alle 19 all'ospedale Cardarelli di Campobasso, all'Auditorium di Isernia e al Palairino di Termoli. Per aderire all'iniziativa è necessario registrarsi sulla piattaforma vaccinale web dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem). L'evento verrà animato dalla partecipazione di clown e giocolieri. Prevista anche la partecipazione dei Vigili del fuoco con la tradizionale Befana.

