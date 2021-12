Covid: file davanti Asrem Termoli per tamponi

(ANSA) - TERMOLI, 28 DIC - Oggi pomeriggio, a Termoli, sono stati vissuti disagi da parte di numerosi utenti in fila dalle 14.30 davanti l'Asrem di Termoli per essere sottoposti all'accertamento. "I pc hanno problemi e possono essere inseriti i dati a singhiozzo e l'attesa, già lunga, diventa insostenibile - dichiarano alcune mamme con bambini al seguito -. Siamo al freddo con i piccoli in mezzo a tanta gente, alcuni con febbre.

Ci sono anche dei disabili che soffrono ancora di più per questa situazione. Tutti in coda nella stessa fila con il presunto rischio di poterci contagiare".

Sospensione delle attività negli asili comunali a Termoli dal 29 dicembre al prossimo 9 gennaio, da oggi a Petacciato sono chiusi tutti gli uffici comunali fino a mercoledì 29 dicembre e l'attivazione per i dipendenti di smart working. E ancora: annullati tutti gli eventi delle festività natalizie organizzati dai Comuni.

La risalita dei contagi da Covid in Molise dovuta anche alla diffusione della variante Omicron, ha determinato provvedimenti rigorosi da parte degli amministratori locali nel tentativo di contenere la diffusione del virus.

Aumentano, inoltre, le richieste di tamponi presso l'Asrem, antigenici presso le farmacie sempre più sotto pressione.

(ANSA).