Covid: dg Asrem, numeri allarmanti, vaccinatevi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 DIC - "I dati che arrivano dalla terapia intensiva parlano chiaro. Due morti, due persone senza vaccino. E parlano chiaro anche i dati di Malattie infettive: tra i ricoverati, quelli senza vaccino hanno problemi per il Covid. Quelli con il vaccino sono lì perché hanno altre malattie gravi". Così il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (asrem), Oreste Florenzano. "Starebbero in altri reparti se non fosse che risultano positivi. I medici li curano non per le conseguenze del Covid - spiega - ma perché hanno patologie serie che necessitano di ospedalizzazione. Li curano nell'area Covid perché il protocollo così impone. Leggere i dati che mi inviano dai reparti non fa che rendere ancora più urgente la necessità di vaccinarsi". (ANSA).