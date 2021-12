Agricoltura: Cavaliere,tempi record pagamenti tre Misure Psr

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 DIC - "Un risultato storico che non nasce per caso ma è frutto di un lavoro di squadra finalizzato a ridurre al massimo i tempi di pagamento e rendere la burocrazia un'opportunità e non un ostacolo allo sviluppo del settore".

Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere, annunciando la liquidazione "entro il mese di dicembre dello stesso anno in cui si presenta la domanda" delle tre misure del Piano di sviluppo rurale (Psr) relative al Biologico, Compensativo ed Integrato", per un totale di circa 10 milioni di euro. "In questo momento, con la pandemia che morde ancora e con tutte le incognite e le emergenze di tipo economico e sociale - aggiunge - tali liquidità aiuteranno le aziende locali ad affrontare i prossimi mesi con meno ansia e più ottimismo".

Oltre il 70% dei beneficiari che ha inoltrato richiesta, dunque, riceverà immediatamente i contributi a saldo, la restante parte, a causa di irregolarità presenti nella domanda, dovrà attendere ancora qualche settimana. "Lavoreremo insieme alla struttura - conclude - per correggere anche tali problematiche e soddisfare tutti in tempi rapidi". (ANSA).