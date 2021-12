Impianti Campitello: M5S, insoddisfatti per riapertura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 DIC - "Non sono soddisfatto. La riapertura dell'impianto basso Piana Lavarelle di Campitello di questa mattina è una buona notizia rispetto ad un fermo totale, ma chiaramente non basta. Questo è infatti solo il primo piccolo passo per un'auspicata ripartenza della stazione sciistica matesina a pieno regime". E' quanto afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani a proposito della prima parziale riapertura della stazione sciistica molisana.

"È evidente - aggiunge - che qualcosa si sia iniziato a muovere anche a seguito delle denunce e delle attività che abbiamo portato avanti con decisione fino ad ora. Sulle sorti di Campitello Matese ci stiamo sgolando da oltre un anno, perché una località in grado di generare un indotto così importante per l'economia regionale non può restare impantanata nella pessima gestione di Regione e Funivie Molise. Ecco perché non intendiamo affatto abbassare l'asticella dell'attenzione. Monitoreremo gli sviluppi in alta quota - conclude Primiani - affinché anche gli impianti alti, quelli più importanti, tornino pienamente funzionanti. Bisogna mettere al più presto i nuovi gestori nelle condizioni di lavorare al meglio. Solo così Campitello potrà riprendere un po' di fiato". (ANSA).