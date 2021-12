Anziana scomparsa in Molise, appello della Prefettura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 DIC - Da 17 giorni non si hanno più notizie di Incoronata Sebastiano, la donna svanita nel nulla a Bojano (Campobasso) il 6 dicembre scorso. La Prefettura di Campobasso oggi ha lanciato un appello affinché chiunque possa fornire informazioni utili per ritrovare l'anziana contatti le forze dell'ordine. La donna è alta un metro e 55, di corporatura esile, ha i capelli brizzolati a caschetto e gli occhi castani.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni blu e un giubbotto grigio.

Nel corso dell'ultima riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi che si è tenuta in Prefettura è stato fatto il punto sullo stato delle ricerche e sono state esaminate tutte le ipotesi sulla scomparsa della 72enne.

"Si è quindi ritenuto di proseguire nelle indagini, senza escludere alcuna pista, - fanno sapere dal Palazzo di Governo - nell'intento di venire in possesso di nuovi spunti che possano eventualmente orientare in nuove direzioni l'attività di ricerca. (ANSA).