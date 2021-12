ANSA-IL-PUNTO/COVID: Molise; 46 nuovi casi, tasso all'8,8%

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 DIC - Dopo il balzo di ieri, 83 casi di positività al Covid-19, nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati altri 46 positivi, a fronte di 521 tamponi refertati (8,8%). È quanto emerge dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il focolaio più preoccupante a Montenero di Bisaccia (Campobasso) con 12 casi, a seguire Termoli (Campobasso) con 7 e 6 a San Martino in Pensilis (Campobasso). Tre i nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, nessun dimesso, 6 guariti. Il totale in regione degli attualmente positivi è 358, di cui 292 in provincia di Campobasso, 65 in quella di Isernia e uno di altre regioni, 333 gli asintomatici a domicilio, 2.473 i soggetti in isolamento. Ad oggi sono in totale 13 i ricoverati in malattie infettive, 2 in terapia intensiva. Di questi, 10 non sono vaccinati contro il Covid-19, 4 hanno ricevuto la seconda dose o dose unica, uno la terza dose. Dall'inizio dell'emergenza le visite domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) sono 8.430. (ANSA).