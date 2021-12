S.Felice Molise, nuova area verde Madonna del Castello

(ANSA) - SAN FELICE DEL MOLISE, 16 DIC - A cento anni dall'apertura della chiesa, una nuova area verde a San Felice del Molise, davanti la Chiesa della Madonna del Castello.

Un luogo suggestivo e punto di riferimento di una lunga storia.

Fede, preghiera e identità si intrecciano in località Castellelce, a poca distanza da San Felice del Molise.

Il 7 dicembre di cento anni fa l'edificio veniva consacrato al culto, alla presenza di numerosi fedeli il ritrovamento dell'immagine della Madonna Immacolata.

Si tratta di una chiesa molto particolare che sembra immersa dentro la collina con parte delle pareti interrata. Chiunque la visita per un saluto e per una preghiera ne resta affascinato.

Qui, a distanza di cento anni, la comunità di San Felice, insieme a quelle limitrofe, hanno celebrato questa importante ricorrenza con una messa celebrata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Nell'occasione è stata inaugurata anche la nuova area verde attrezzata alla presenza del sindaco di San Felice del Molise, Fausto Bellucci e degli amministratori dei centri limitrofi.

L'intervento, a cura del Comune, si inserisce in un percorso di valorizzazione e promozione dell'area anche per possibili iniziative dedicate al turismo religioso. Realizzato anche un annullo speciale con Poste Italiane. (ANSA).