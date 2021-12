Madonna della Ricotta Pietracatella tra patrimoni culturali

(ANSA) - PIETRACATELLA, 16 DIC - La Madonna della Ricotta di Pietracatella tra i Patrimoni culturali della tradizione della Rete italiana di cultura popolare. Grazie alla Coop Just-Mo che con il progetto "PopMolise" ha portato la tradizione a candidarsi come bene immateriale di cultura popolare.

Il paese molisano è tra i 40 Comuni d'Italia, dal Piemonte alla Puglia, che hanno aderito all'iniziativa nazionale e, in occasione della 15/a edizione della "Giornata nazionale della Rete italiana di cultura popolare", è spiccato il racconto della Madonna della Ricotta e la Castellana su Tradi Radio.

Con il Comune presente anche Mario Germano come "Testimone della cultura popolare" della Castellana. Un momento per raccontare e far conoscere alle giovani generazioni la storia, i riti e le feste che i luoghi custodiscono.

"Mettere in "Rete" una festa, un rito, significa partecipare al grande calendario collettivo delle Culture Popolari - dichiara il sindaco Antonio Tomassone -. Il progetto cui partecipa anche il Comune di Pietracatella ha l'obiettivo di consolidare a livello istituzionale i patrimoni culturali presenti nei territori insieme con le associazioni che presiedono all'organizzazione degli eventi. I Patrimoni messi in rete vengono organizzati grazie ad calendario rituale annuale contemporaneo con l'obiettivo di creare un Comitato dei territori interconnesso e interattivo, un sistema per suddividere, calcolare e dare un nome ai vari periodi di tempo dell'anno che tiene conto della complessità sociale, inserendo nella sua suddivisione temporale anche il tempo della festa e del lavoro". (ANSA).