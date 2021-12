Green Pass: avvocato denuncia, authcode senza fare 3/a dose

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 DIC - Ottiene l'authcode per il green pass pur non avendo ricevuto la terza dose di vaccino perchè assente a causa di un imprevisto: a denunciare l'anomalia è l'avvocato Maria Domenica D'Alessandro, consigliere comunale della Lega a Campobasso, che, alla luce di quanto è avvenuto, si chiede a "quanti sia accaduta la stessa cosa" e "quali siano i controlli sul rilascio del green pass".

"Facevo fatica a crederci - ha spiegato in una nota - ma è accaduto anche a me: qualche giorno fa, parlando con una mia amica, mi raccontava di aver prenotato a Campobasso la sua terza dose di vaccino e di non essersi potuta recare per via di un malessere, per fortuna temporaneo, nel luogo e nell'ora stabiliti. Con premura, il giorno successivo, prima attraverso il sistema messo a disposizione dalla Regione Molise, poi contattando i numeri del call center, cercava di chiarire l'accaduto e concordare un nuovo appuntamento, senza peraltro riuscirvi. Lo stesso giorno, con incredulità, riceveva sulla mail personale, la certificazione verde covid-19, con l'indicazione del codice Authcode ed il link tramite cui scaricare il green pass, come se tutto si fosse svolto regolarmente".

"Proprio ieri - spiega l'avvocato D'Alesandro - identica cosa e con le stesse modalità accadeva anche a me. Non mi ero potuta recare, per imprevisti personali, presso la cittadella dell'economia di C.da Selvapiana (dove è situato l'hub vaccinale, ndr), ma ciononostante, il giorno dopo, come nel caso innanzi rappresentato, mi vedo pervenire via mail la certificazione covid per scaricare il green pass". (ANSA).