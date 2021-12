Turismo: parte treno storico, da Termoli a Campobasso

(ANSA) - CASACALENDA, 11 DIC - Termoli-Campobasso a bordo del treno storico della Fondazione Fs che, oggi, ha attraverso il Molise per una corsa speciale partita da Termoli questa mattina raggiungendo Casacalenda e Campobasso. Nel pomeriggio tappa a Larino con le sue luminarie. L'iniziativa, voluta dall'associazione "Le Rotaie" è stata accolta con grande entusiasmo dalle comunità locali.

Lo start alle 9.30 dalla stazione di Termoli per giungere alle 10.30 nello scalo ferroviario di Casacalenda. Ad attendere il convoglio, il sindaco Sabrina Lalitto, tanti cittadini, associazioni, gruppi sportivi che, con stand eno-gastronomici e balli folk del gruppo di Bufù Kalena, hanno accolto in maniera festosa la locomotiva. Presente il presidente di Le Rotaie Fabrizio Minichetti.

"Ancora una volta - ha dichiarato Minichetti - grazie ai treni storici della Fondazione Fs Italiana, la ferrovia entra nell'anima autentica dei territori". Per il primo cittadino Lallitto:"E' stata una giornata incredibile dalle grandi emozioni". Poi l'arrivo a Campobasso e nel pomeriggio nuova partenza alla volta di Larino per le luminarie.

Durante il tragitto, il convoglio ha toccato alcuni luoghi di grande bellezza del Molise. (ANSA).