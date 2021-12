Anziana scomparsa in Molise,4 giorni di ricerche senza esito

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 DIC - Da quattro giorni una anziana è svanita nel nulla a Bojano (Campobasso). Di Incoronata Sebastiano, 72 anni, non si hanno più notizie da lunedì mattina quando è stata vista per l'ultima volta, intorno a mezzogiorno, mentre camminava tra la Statale 17 e la Bifernina, a poca distanza dal centro abitato. Da allora la cercano decine di persone senza sosta, sono impegnati Vigili del Fuoco, Carabinieri e uomini del Soccorso Alpino. Più volte l'area è stata anche sorvolata da elicotteri delle forze dell'ordine.

Vengono ora controllati anche i corsi d'acqua. La donna vive da sola e a Bojano non ha parenti stretti, a dare l'allarme per la sua scomparsa è stata una vicina di casa. Nelle ore successive i conoscenti dell'anziana hanno lanciato anche appelli sui social diffondendo la foto di Incoronata Sebastiano e subito sono arrivate diverse segnalazioni di persone che hanno incrociato la donna. Indossava un giubbino scuro e un cappuccio e aveva tra le mani un sacchetto di plastica.