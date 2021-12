Tourism4All, Molise punta su turismo accessibile

(ANSA) - PETACCIATO, 04 DIC - Una mappa di 55 strutture ricettive del Basso Molise realizzata sulla base dell'accessibilità e un kit a breve disponibile con manuali per rendere comunicazione e menù accessibili. Le iniziative presentate nel corso della conferenza a Palazzo Ducale a Petacciato dedicata al Turismo accessibile, nell'ambito del Progetto europeo "Tourism 4 All" Italia-Croazia che vede coinvolta la Regione Molise. Presente il vice presidente della Giunta Regionale del Molise Vincenzo Cotugno, Roberto D'Amico che ha illustrato le azioni per migliorare l'accessibilità, Nicola Pavone direttore del I° Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, Maria Tirabasso dell'Ufficio per la gestione amministrativa del riconoscimento internazionale dei beni culturali regionali. Tra i relatori Letizia Bindi dell'Unimol. A chiudere Stefano Aiello dell'Agenzia Di Paola e Remo Di Giandomenico, Commissario dell'Aast.

Nell'ambito dell'Interreg anche la realizzazione e la diffusione della "tourist card" digitale che offre al turista l'opportunità di usufruire di una serie di sconti o agevolazioni nell'ambito di una rete che, al momento, conta 24 strutture selezionate in base a criteri di qualità, tipicità, sostenibilità ambientale e accessibilità. Con l'Interreg è stata resa accessibile la Cripta della Chiesa di Santa Maria del Mare a Campomarino (Campobasso) che ora è visitabile attraverso un Virtual Tour.

"Soltanto se usciamo dagli stereotipi della disabilità per ampliare il concetto di esigenze specifiche, che sono un'infinità, così come questo progetto ha dimostrato, potremo davvero realizzare quel turismo per tutti che si fonda sui diritti di cittadinanza e sul diritto di tornare a farsi incantare dai luoghi" è il commento di Letizia Bindi, docente dell'Università degli Studi del Molise.

L'assessore regionale al Turismo Cotugno ha concluso ricordando che "la Regione sta operando nel settore partendo da un ascolto continuo del territorio". (ANSA).