Pnrr: in Molise nasce "Res" Recupero Etico Sostenibile

(ANSA) - PETTORANELLO DEL MOLISE, 01 DIC - "Res - Recupero Etico Sostenibile" è il nuovo progetto industriale che sarà presentato il 6 dicembre alle 16, nell'ex Ittierre, a Pettoranello (IS), da Smaltimenti Sud, azienda molisana specializzata nella raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento di rifiuti urbani.

Dal riciclo delle plastiche alla produzione di una filiera di tessuti innovativi, un progetto di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. Lunedì 6 dicembre il Gruppo Valerio presenta il progetto industriale a Pettoranello, IserniaPartendo dalla raccolta, lo smaltimento ed il riciclo dei materiali, è stata lanciata una nuova impresa di filiera integrata, prevedendo la gestione dell'intero processo produttivo che dai rifiuti porti alla realizzazione di vestiti. Iniziativa, questa, che risponde saldamente ai principi e agli obiettivi fissati dalla Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardante la rivoluzione verde e la transizione ecologica.

All'evento, dal titolo PNRR e opportunità per il Molise: il progetto RES, ricerca e sviluppo per l'economia circolare, sarà presentato il piano industriale RES dagli imprenditori alla presenza del sindaco di Pettoranello, Marcello Toto.

Interverranno l'europarlamentare Aldo Patriciello, il senatore Salvatore Margiotta, membro della Commissione Lavori Pubblici, la deputata Rosa Alba Testamento, membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, il presidente della Provincia Isernia, Alfredo Ricci e il presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo. Il confronto sarà moderato dal vicedirettore Tg La7, Andrea Pancani. (ANSA).