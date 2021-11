Turismo e innovazione, i bandi del Consorzio Trigno Sinello

Il Consorzio "Trigno-Sinello" come soggetto responsabile del Patto territoriale del comprensorio che si estende dalla costa tra Abruzzo e Molise verso le vallate interne, comprendendo 52 Comuni - 30 nella provincia di Chieti, 10 in quella di Campobasso e 12 in quella di Isernia - ha pubblicato avvisi pubblici per interventi nel turismo sostenibile e riqualificazione di aree urbane con la possibilità di ottenere fondi ministeriali ammontanti a 5 milioni di euro.

Gli avvisi sono destinati ad enti pubblici e società private i cui progetti saranno inseriti nel Progetto Pilota del "Trigno-Sinello" con il quale partecipare al bando dal Ministero dello Sviluppo Economico che scadrà il 15 febbraio 2022.

Il Progetto Pilota prevede interventi pubblici e imprenditoriali sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione delle risorse. E ancora riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.

Le amministrazioni locali potranno presentare due tipologie di intervento: progetti di rete territoriale finalizzati ad abilitare la fruizione del territorio con forme molteplici di turismo attivo, esperienziale consapevole e olistico; iniziative strategiche di sistema territoriale finalizzati alla realizzazione di interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota giudicati "strategici" dalla maggioranza dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello.

I privati, invece, potranno presentare tre tipologie diverse: piani di investimento; di avviamento e innovazione. I fondi da assegnare agli enti pubblici ammontano a 5 milioni di euro mentre ai privati 4 milioni e mezzo di euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Patto territoriale Trigno-Sinello entro le ore 12.00 del 10 gennaio 2022. (ANSA).