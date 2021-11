Cciaa Molise, voucher per imprese turistiche

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 NOV - La Camera di commercio (Cciaa) del Molise ha approvato il bando 'Voucher Turismo' 2021 che intende finanziare progetti per l'inserimento di figure professionali a seguito dell'emergenza Covid-19 e della gestione della pandemia. L'avviso si rivolge alle imprese turistiche (ricettive, di servizi e della ristorazione). L'Ente camerale concede dunque contributi per l'inserimento in azienda di figure professionali, attraverso contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato-indeterminato, anche part-time, volti a supportare le imprese, favorendo l'innovazione della gestione del lavoro e dei processi aziendali. Le risorse stanziate ammontano a 40 mila euro. L'importo spettante va da un minimo di 250 a 1.500 euro per impresa. L'invio delle domande, esclusivamente a mezzo Pec, dovrà avvenire a partire dalle 8 del prossimo 30 novembre e fino alle 23:59 del 10 dicembre. Saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino al totale esaurimento delle risorse disponibili. Dettagli e modulistica sono disponibili sul sito web della Cciaa Molise.

