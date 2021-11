Unimol, Ruggiero Dipace nominato in Commissione ministeriale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 NOV - Ruggiero Dipace, ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università degli del Molise e direttore di Unimol management, il Centro servizi di Ateneo per l'alta formazione per il management pubblico e privato, chiamato a far parte della Commissione ministeriale per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard urbanistici e in materia edilizia. Il decreto di nomina è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. La Commissione, composta da 22 tra docenti universitari di vari ambiti disciplinari, esponenti della Magistratura contabile, rappresentanti del mondo delle professioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, oltre che dall'Unione delle Province d'Italia (Upi) e Anci, si prefigge "di dare impulso e contribuire alla riforma organica dei principi della normativa in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici, nonché di riordino e modifica delle disposizioni del Testo unico dell'edilizia. (ANSA).