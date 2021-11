Pescaturismo, a Termoli evento finale 'Tourismed Plus'

(ANSA) - TERMOLI, 20 NOV - La città di Termoli ospiterà l'incontro conclusivo con i partner del progetto europeo "Tourismed Plus", dedicato al pescaturismo. E' quanto emerso dalla "due giorni" a Javea, in Spagna, svoltasi il 17 e 18 novembre, a cui hanno preso parte le rappresentanti dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo(Aast) Giovanna Sciulla, Laura Sterlacci e la funzionaria della Regione Molise, Assessorato al Turismo, Maria Tirabasso, in collegamento online.

La "study visit" è stata l'occasione per un confronto diretto con i pescatori della "Costa Blanca" che, già da qualche anno, attuano il pescaturismo con buoni riscontri. Le imbarcazioni dei marittimi della cittadina spagnola, vicino Valencia, sono organizzate con camere e cucina per ospitare a bordo famiglie di viaggiatori che partecipano attivamente alle battute di pesca per poi consumare a bordo il pescato fresco.

La referente dell'Aast Sciulla è intervenuta nella conferenza a Javea per illustrare le attività intraprese fino ad oggi in Molise e presentare il territorio regionale con la città adriatica dove si terrà l'evento finale del progetto europeo previsto per il prossimo anno.

Tourismed Plus nasce nell'ottica di un "turismo responsabile". Le azioni dell'Interreg sono coordinate dalla Fondazione del Porto di Valencia. Nel progetto europeo è stata coinvolta dall'Aast l'intera marineria molisana, l'Università degli Studi del Molise con il corso di laurea sul turismo e il Flag Costa dei Trabocchi di Fossacesia (Chieti) . Gli altri partner internazionali sono l'impresa sociale con sede in Sicilia "Prism", la cooperativa Petra Patrimonia Corsica per la Francia e i due comuni Neum (Bosnia) e Ulcinj (Montenegro).

(ANSA).