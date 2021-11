Agricoltura sostenibile, partner internazionali all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 NOV - Al dipartimento Agricoltura Ambiente Alimenti dell'Università del Molise una delegazione di partner internazionali provenienti da Turchia, Spagna e Portogallo, impegnati nel progetto 'Promoting social economy for sustainable agriculture and rural development' (Proses). Gli ospiti sono stati accolti negli spazi espositivi del Museo della Biodiversità dal direttore del dipartimento, Elena Sorrentino, per poi visitare le strutture didattiche e laboratori e conoscere, dalla voce dei giovani ricercatori le numerose attività di ricerca e analisi in corso. L'obiettivo del progetto, promosso nell'ambito del programma comunitario 'Cosme', è quello di costruire reti di relazioni e scambi di buone pratiche tra aziende, enti, e associazioni che si occupano di agricoltura sostenibile, sociale e multifunzionale.

La visita, organizzata e concordata con il Comune di Jelsi (Campobasso), partner italiano del progetto con il 'Gal Molise verso il 2000' e l'impresa culturale e creativa 'JustMO', è stata finalizzata alla presentazione della realtà formativa universitaria con particolare riferimento ai corsi di laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali e Scienze e tecnologie alimentari. Sono state inoltre condivise le esperienze di internazionalizzazione e di ricerca innovative del dipartimento nel settore dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale con particolare riferimento alle tematiche inerenti la gestione del suolo e la Smart-farming. (ANSA).