Covid: Toma, favorevole a restrizioni per no vax

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 NOV - "Sono favorevole a 'restrizioni sociali' per i no vax". Lo ha detto, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma (centrodestra), sull'ipotesi di adozione del 'modello Austria' da applicare solo ai no vax in caso di restrizioni legate all'eventuale passaggio di colore di una regione. Ieri, sulla proposta del presidente del Friuli e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, si erano espressi favorevolmente anche i governatori della Lombardia, Attilio Fontana, Liguria, Giovanni Toti, Calabria, Roberto Occhiuto e Piemonte, Alberto Cirio. Domani le Regioni si riuniranno per un confronto sul tema. (ANSA).