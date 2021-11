Unimol: immatricolazioni-iscrizioni, proroga al 21 dicembre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 NOV - L'Università del Molise, con decreto del rettore Luca Brunese, ha prorogato al prossimo 21 dicembre, previo pagamento dell'indennità di mora nella misura progressiva prevista dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all'anno accademico 2021-2022. Il provvedimento non riguarda i corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale per i quali vigono scadenze diverse. (ANSA).