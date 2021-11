Sevel, nuovo stop totale stanotte e domani

(ANSA) - ATESSA, 09 NOV - Sevel ancora del tutto ferma stanotte e domani per mancanza di componenti informatici per la produzione del furgone Ducato. In serata l'azienda ha comunicato ai sindacati della Rsa che non lavora il terzo turno di oggi e il primo turno di domani, fino alle 14. Da ieri la Sevel aveva invece iniziato la settimana lavorativa con quasi 1.700 lavoratori in cassa integrazione parziale, fino a venerdì 12 novembre, per la mancanza della scatola dello sterzo. (ANSA).