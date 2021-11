Tampon Tax: Iva azzerata in farmacie comunali di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 NOV - Le farmacie comunali di Campobasso azzereranno l'Iva sui prodotti di igiene personale femminile. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale 'Tampon Tax', è il risultato di una mozione presentata in Consiglio lo scorso settembre approvata all'unanimità. L'atto di indirizzo "voleva evidenziare - ha ricordato la consigliera Margherita Gravina, presidente della Commissione Commercio - la volontà di avviare una campagna di sensibilizzazione partendo dalle Farmacie comunali per prevedere prezzi calmierati e promozionali sui prodotti igienici femminili quali assorbenti igienici.

Malgrado sia stata inserita in manovra di bilancio la riduzione dell'Iva dal 22% al 10% abbiamo ritenuto, discutendo anche nell'apposita Commissione - ha aggiunto - che si dovesse dare prosecuzione all'iniziativa in quanto la riduzione al 10% non è sufficiente: la percezione è di un balzello extra perché per i beni di prima necessità, come molti prodotti alimentari, l'aliquota è fissata al 4%. Pertanto - ha concluso - l'iniziativa è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica perché si arrivi ad un ritocco al ribasso". (ANSA).