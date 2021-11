Covid:prorogati al 31/12 contratti per 22 medici venezuelani

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 NOV - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in qualità di Commissario ad Acta per la sanità, ha autorizzato la proroga al prossimo 31 dicembre dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 22 medici venezuelani dell'Associazione 'Venezuela: la piccola Venezia' in servizio dallo scorso febbraio nelle strutture dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) per l'emergenza Covid-19. Il provvedimento è stato adottato anche in relazione a quanto rappresentato dall'Asrem in ordine "alla carenza di personale sanitario da utilizzare per contrastare l'emergenza Covid-19 in considerazione della cronica carenza di risorse umane riconducibile, tra l'altro - si legge nel documento - anche a numerosi bandi di concorso per personale medico andati deserti". (ANSA).