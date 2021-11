Notte all'addiaccio, ritrovata 85enne sparita ieri da Bojano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 NOV - È stata ritrovata in buone condizioni di salute questa mattina intorno alle 11 una donna di 85 anni scomparsa ieri sera dalla frazione Castellone di Bojano (Campobasso). L'anziana, probabilmente disorientata, ha perso la strada di casa e ha passato la notte al freddo e sotto la pioggia battente.

E' stata ritrovata in un campo impervio adiacente la località Malatesta in una zona indicata questa notte dalle unità cinofile molecolari del Soccorso Alpino (Cnsas). L'avvistamento è stato possibile anche grazie ai droni dei vigili del fuoco. I tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto al primo soccorso dell'anziana che, dopo aver riabbracciato i familiari, è stata portata in ospedale dal 118. Presenti al recupero anche i vigili del fuoco e i Carabinieri del Comando Compagnia di Bojano che hanno seguito le ricerche tutta la notte. (ANSA).