Sisma S.Giuliano:sindaco Larino, noi qui per non dimenticare

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 31 OTT - "Sempre emozionante la partecipazione a San Giuliano di Puglia e ricordare gli angeli e la maestra che hanno perso la vita nel tragico evento del 31 ottobre. E' importante la presenza delle istituzioni per non dimenticare e tenere bene in mente che queste tragedie non devono più accadere". Lo ha detto il sindaco di Larino, Pino Puchetti, prendendo parte alla cerimonia di commemorazione a San Giuliano di Puglia insieme ai primi cittadini di Ururi, Toro e Bonefro.

Il deputato Antonio Federico su Facebook ricorda il dramma: "Si dice che il tempo guarisca le ferite, ma a volte il ricordo ravviva il dolore. Il 31 ottobre 2002 San Giuliano di Puglia vide crollare una scuola e pianse 27 bambini e una maestra. Da allora, ogni anno, questa è la Giornata della Memoria. Perché il Molise non può e non vuole dimenticare, così come deve fare tutto il Paese. Un abbraccio alle famiglie e a tutta la comunità di San Giuliano".

I Vigili del Fuoco di Latina ricordano oggi il dramma infinito 28 anime innocenti, quelle dei piccoli alunni e della loro maestra che persero la vita 19 anni fa nella scuola elementare di San Giuliano di Puglia. "Il pensiero commosso oggi va a loro" dichiarano. (ANSA).