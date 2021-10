Videosorveglianza a Termoli, test su 83 telecamere

(ANSA) - TERMOLI, 27 OTT - Test di funzionamento per 70 telecamere attivate a Termoli nell'ambito del Piano per la sicurezza finanziato dalla Regione Molise. Questa mattina, nella sala monitor allestita nel Comando dei Vigili urbani della città, si sono recati i tecnici dell'Amministrazione molisana per la verifica del funzionamento dell'impianto. Presente il comandante della Polizia locale, Pietro Cappella e il responsabile della videosorveglianza, Angelo Prozzo. Per 13 telecamere, oltre le 70, sono stati riscontrati problemi di linea e non sono ancora attive, mentre altre 26 sono state installate dal Comune di Termoli e sono già funzionanti.

L'impianto, già consegnato, è in fase di prova e il collaudo è previsto entro qualche settimana. Le telecamere sono state installate vicino alle scuole, nel centro e nella periferia cittadina, all'ingresso e all'uscita delle principali strade termolesi. (ANSA).