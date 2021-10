Tartufo bianco, in Molise 26/a edizione Mostra Mercato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 OTT - Torna a San Pietro Avellana (Isernia) la Mostra Mercato del Tartufo Bianco, appuntamento annual per gli amanti della gastronomia e del pregiato fungo che cresce nei boschi dell'Alto Molise. Dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla pandemia, il Comune di San Pietro Avellana è pronto a celebrare la 26esima edizione della manifestazione, che si terrà domenica prossima 31 ottobre e lunedì primo novembre.

Gli stand ricchi di tartufo bianco e di prodotti a base di tartufo ed altre specialità del territorio del Molise e del vicino Abruzzo apriranno alle 10 nella piazza panoramica che si apre ai boschi colorati di autunno, per accogliere i visitatori fino alle 19, tra profumi e degustazioni di prodotti tipici.

Sarà, inoltre, occasione per visitare il borgo, le Chiese, e i musei del paese.

Il Museo dell'Alto Molise (museo civico degli usi, costumi, mestieri e Archeologico) svela scenari e oggetti del mondo dei Sanniti, oltre a un percorso nella storia e cultura locale del '900, con ambienti ricostruiti, e la nuova sezione "Autunno '43", un'area multimediale ed esperienziale per conoscere da vicino il periodo della liberazione dell'Italia a seguito della seconda guerra mondiale ed in particolare le vicende che portarono alla distruzione e alla ricostruzione del paese alto molisano, posizionato sulla Linea Gustav. Si può inoltre visitare il nuovissimo Museo del Tartufo con un percorso multisensoriale ed interattivo, per scoprire i segreti del tartufaio, tra installazioni, proiezioni, il racconto della nascita del tartufo nella terra, le tradizioni folkloristiche che si fondono con l'enogastronomia.

«Si tratta della prima manifestazione organizzata con la nuova amministrazione, appena insediata - spiega il sindaco Simona De Caprio -. Un motivo di ripartenza per tutta la cittadinanza, considerando anche che lo scorso anno non è stato possibile farla a causa del Covid. Che sia di buon auspicio per tutti".

La Mostra Mercato è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana. (ANSA).