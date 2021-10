DR Automobiles debutta al Ferraris,sleeve sponsor Sampdoria

(ANSA) - ISERNIA, 22 OTT - Debutto allo stadio Ferraris per la DR Automobiles: stasera la Sampdoria scenderà in campo, contro la Spezia, indossando la maglietta della divisa con il brand EVO dell'azienda molisana, sleeve jersey sponsor per le gare di Serie A e Coppa Italia. L'accordo con i blucerchiati è il secondo, in ordine cronologico, siglato dalla DR con una squadra di calcio del campionato della massima serie. Dal mese di agosto, infatti, l'azienda automobilistica con sede a Isernia è top sponsor del Venezia. DR Automobiles Groupe è nel mercato automobilistico dal 2006 e dal 2020 ha affiancato al brand DR quello EVO e, nonostante la pandemia, ha un fatturato in crescita, che si sta consolidando anche nel 2021 (+152% nel periodo gennaio/settembre). (ANSA).