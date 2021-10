Blitz Cc, sequestro animali e immobili per 150 mila euro

(ANSA) - SANTA CROCE DI MAGLIANO, 22 OTT - Stalle abusive prive di sicurezza, cavalli e buoi senza microchip e tracciamento, recinti fatiscenti, uffici non in regola. Questo è quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Larino (Campobasso) in un blitz a Santa Croce di Magliano a carico di un imprenditore al quale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 150 mila euro. L'operazione dei militari, in collaborazione con i Nas di Campobasso e il reparto 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara, ha portato alla luce una serie di irregolarità strutturali nonché la presenza di animali mai iscritti all'anagrafe nazionale.

Al momento del controllo, i Carabinieri hanno effettuato verifiche sugli immobili di proprietà dell'imprenditore, accertando la presenza di due locali adibiti irregolarmente a stalle e mai denunciati all'ufficio Tecnico del Comune di Santa Croce di Magliano.

All'interno sono state scoperte delle vere e proprie stalle per cavalli con tanto di foraggio e mangiatoie. Nulla è stato trovato in regola: dalla costruzione all'area di rimessaggio agli spazi per il lavaggio degli animali. Così come abusivi erano gli uffici, i ripari, le staccionate di sicurezza, i recinti all'interno dei quali sono stati trovati i quadrupedi.

Il reparto aereo ha individuato una seconda stalla abusiva all'interno della quale c'erano 35 cavalli e sette bovini.

Nessun tracciamento all'anagrafe per i bovini, privi di marchio auricolare, detto bottone giallo, posto sull'orecchio. Assenza di microchip anche sui cavalli, mai denunciati presso la Banca Dati Equina.

Un serio pericolo per la salute degli animali e di potenziali consumatori visto che la tipologia di animali rinvenuti è solitamente destinata al commercio alimentare.

L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per altri reati, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per irregolarità edilizie e nella tenuta dei 42 animali e dovrà chiarire l'esatta provenienza dei capi rinvenuti. (ANSA).