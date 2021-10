Comunali, a Isernia Piero Castrataro proclamato sindaco

(ANSA) - ISERNIA, 20 OTT - "Spero sarà una consiliatura di conciliazione dopo l'impresa straordinaria compiuta durante la campagna elettorale". Così il neo sindaco di Isernia Piero Castrataro a margine della cerimonia per la proclamazione a Palazzo San Francesco. Castrataro (centrosinistra) ha vinto al secondo turno. "Dobbiamo mettercela tutta per il bene della città - ha proseguito - andare avanti con i progetti che sono in corso e con i nuovi progetti che faremo, grazie anche ai finanziamenti del Pnrr e favorendo investimenti privati". Il sindaco ha annunciato: "Ho già parlato con il consigliere anziano e già la prossima settimana convocheremo il Consiglio".

Per quanto riguarda la composizione della Giunta "tra poco scioglieremo le riserve, la scelta dei componenti terrà conto delle preferenze ottenute e delle competenze specifiche.

Rispetteremo la parità di genere". Castrataro non esclude che il vicesindaco sarà una donna. Nella cerimonia anche il passaggio di consegne con il sindaco uscente Giacomo d'Apollonio che Castrataro ha ringraziato per i risultati raggiunti durante i cinque anni di amministrazione. (ANSA).