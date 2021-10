Mira Sorvino in Molise alla scoperta radici famiglia

(ANSA) - SANTA CROCE DI MAGLIANO, 18 OTT - E' arrivata da Napoli in una pausa dalla lavorazione del film "Lamborghini" di cui è protagonista, per scoprire le "radici" della sua famiglia: i suoi nonni materni. Lei è l'attrice hollywoodiana, premio oscar Mira Sorvino, arrivata a sorpresa con il marito, Christopher Backus, attore e produttore cinematografico. La coppia lo scorso venerdì ha raggiunto Santa Croce di Magliano accompagnata dalle guide di "Memo Cantieri Culturali", l'associazione molisana che riunisce professionisti del territorio: Giovanna Raspa, Pasquale Marino e Paola Di Tullio.

Nel "tour" del borgo, tra chiese, vicoli e monumenti, anche la visita di Casacalenda (Campobasso), al museo Maack con la degustazione delle specialità dell'azienda "Biosapori".

L'incontro con la gente di Santa Croce di Magliano dove hanno vissuto i nonni e Casacalenda, paese del bisnonno Antonio Renzi ha commosso profondamente l'attrice.

"È stato un onore essere lì e imparare da tutti voi - ha scritto sulla sua pagina Instagram Mira Sorvino -. Grazie per l'enorme generosità e il cuore nell'accogliermi di nuovo nella terra della famiglia di mia nonna, Santa Croce di Magliano, il paese dove ha vissuto il mio bisnonno Antonio Renzi fino all'età di 12 anni Casacalenda. Ho amato ricollegarmi alle mie radici molisane ed ero sbalordita dalla bellezza del luogo, dalla gentilezza e cultura della sua gente. (ANSA).