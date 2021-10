'La Città dei Misteri', ecco la guida ufficiale di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 OTT - 'La Città dei Misteri': è il tema che caratterizza la guida turistica ufficiale di Campobasso, progetto realizzato dall'Amministrazione comunale del capoluogo in partenariato con l'associazione ArcheoIdea, il Comune di Busso (Campobasso) e quello di Guardiaregia (Campobasso). "Vuole essere - ha detto il sindaco Roberto Gravina - qualcosa di più di una semplice mappa dei luoghi da visitare, più di un elenco fatto di suggerimenti di itinerari artistici, culturali ed enogastronomici. Campobasso è capace di incuriosire i nuovi visitatori così come è capace di continuare a stupire i suoi abitanti" grazie anche alle ricerche svolte da esperti che hanno creato i contenuti.

"Adesso puntiamo - ha aggiunto l'assessore alla Cultura, Paola Felice - alla realizzazione e apertura dell'info-point turistico cittadino che serva a promuovere l'intera rete territoriale fatta di realtà professionali nel settore turistico, culturale ed enogastronomico, consolidate e capaci di rendere perfettamente riconoscibile il valore della nostra città, dei paesi limitrofi, come Busso e Guardiaregia, e della nostra regione anche al di fuori dei confini regionali". La guida è stata realizzata in 15mila copie; inoltre verranno distribuiti presso gli esercizi commerciali della città una serie di adesivi con QR Code che permetteranno di scaricare i contenuti sui dispositivi mobili. (ANSA).